Axios: ЦРУ заранее внедрило секретную группу в Венесуэлу для задержания Мадуро

03.01.2026 20:58





Американские спецслужбы, прежде всего ЦРУ, сыграли ключевую роль в операции по задержанию Николаса Мадуро. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции.



По словам источника, именно ЦРУ передало разведданные, которые позволили бойцам Delta Force провести задержание Мадуро без сбоев.



«ЦРУ с августа держало на месте небольшую тайную группу, которая получила исключительное понимание образа жизни и перемещений Мадуро, что и сделало его задержание возможным», — цитирует Axios своего собеседника.



Как утверждается, эта команда несколько месяцев готовила операцию и работала в тесной координации с высшим политическим и силовым руководством США.



В процесс были вовлечены советник по внутренней безопасности Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По данным Axios, между ними проходили регулярные совещания и телефонные разговоры, иногда даже ежедневно.





