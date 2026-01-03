|
Axios: ЦРУ заранее внедрило секретную группу в Венесуэлу для задержания Мадуро
03.01.2026 20:58
Американские спецслужбы, прежде всего ЦРУ, сыграли ключевую роль в операции по задержанию Николаса Мадуро. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции.
По словам источника, именно ЦРУ передало разведданные, которые позволили бойцам Delta Force провести задержание Мадуро без сбоев.
«ЦРУ с августа держало на месте небольшую тайную группу, которая получила исключительное понимание образа жизни и перемещений Мадуро, что и сделало его задержание возможным», — цитирует Axios своего собеседника.
Как утверждается, эта команда несколько месяцев готовила операцию и работала в тесной координации с высшим политическим и силовым руководством США.
В процесс были вовлечены советник по внутренней безопасности Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По данным Axios, между ними проходили регулярные совещания и телефонные разговоры, иногда даже ежедневно.
