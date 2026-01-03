Трамп: США будут управлять Венесуэлой, пока там не произойдет транзит власти

03.01.2026 21:18





США будут управлять Венесуэлой в переходный период, заявил президент Дональд Трамп на брифинге, посвященном военной операции в республике. 3 января американский спецназ захватил венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, правильный и взвешенный транзит власти. Мы не хотим, чтобы кто-то вмешался, и в итоге ситуация осталась такой же, какой она была на протяжении долгих лет», — заявил Трамп.



Он не уточнил, сколько это может продлиться. По его словам, сейчас Вашингтон работает над юридически правильным переходом, который должен соответствовать законодательству. Трамп также назвал Мадуро «нелегитимным диктатором», подчеркнув, что тот предстанет перед американским судом за наркоторговлю.



При этом Трамп заявил, что лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Мачадо вряд ли станет новым главой государства, поскольку «не имеет поддержки в стране». Он также сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио поговорил по телефону с вице-президентом республики Делси Родригес, и она согласилась сотрудничать с американцами.



Трамп подчеркнул, что США «позаботятся о народе» Венесуэлы и будут работать над тем, чтобы сделать ее великой, в том числе займутся восстановлением нефтяной инфраструктуры. «У вас будет мир, безопасность, справедливость, вы получите богатство, которое у вас украли», — подчеркнул он, обращаясь жителям республики.



США нанесли удары по военным объектам Венесуэлы и захватили Мадуро прямо у него дома 3 января. Операция называлась «Полуночный молот», она прошла «идеально», а задержание заняло 47 секунд, сказал Трамп. По его словам, ни один американский военный не погиб, потерь среди военной техники также не было. При этом Трамп заявил о готовности провести вторую, более крупную операцию в Венесуэле, если потребуется, однако добавил, что пока такой необходимости нет.



США задействовали в операции против Венесуэлы 150 самолетов, в том числе F-22, F-35, F/A-18, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По его словам, авиация уничтожала системы ПВО республики, чтобы спецназ на вертолетах мог захватить Мадуро. В Пентагоне отметили, что один американский самолет был подбит, но остался в строю. Еще несколько вертолетов получили повреждения — им удалось вернуться на места базирования.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





