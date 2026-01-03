Трамп: Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей

Президент США Дональд Трамп говорит, что по состоянию на сейчас он "не в восторге" от правителя Кремля Владимира Путина, который продолжает вести войну против Украины, "убивая слишком много людей".



Об этом он сказал в субботу во Флориде во время пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, отвечая на вопрос журналистов, во время последнего телефонного разговора с Путиным обсуждался ли вопрос экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как известно, во время военной операции в Каракасе спецподразделение США захватили Мадуро и его жену.



"Мы никогда не говорили о лидере Николасе Мадуро", - сказал Трамп. Журналист продолжал спрашивать: "Вы сейчас злитесь на него (Путина)?"



"Я имею в виду, что я не в восторге от Путина. Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей", - ответил президент США.



Трамп отметил, что думал, что "самым легким будет случай (решить войну) между Россией и Украиной". "Это не так, и они оба сделали довольно плохие вещи. Послушайте, это война Байдена. Это не моя война, но я хочу остановить (забирать) жизни. Вы видели, что в прошлом месяце погибло 30 тыс. в основном солдат? Я хочу это остановить... Если я могу остановить эту войну и остановить (убийства) 30 тыс. молодых людей, в дополнение к тому факту, что людей убивают в Киеве, людей убивают и в других городах гораздо меньшего количества, но их убивают жестоко. Поэтому я этим не доволен. Я думал, что это будет то, что можно будет решить", - продолжил президент США.



При этом он выразил надежду, что прогресс в урегулировании войны, которую против Украины ведет Россия, будет достигнут.





