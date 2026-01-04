Николас Мадуро доставлен в Бруклинский центр содержания под стражей

04.01.2026 12:09





Президент Венесуэлы Николас Мадуро доставлен в Бруклинский центр содержания под стражей в Нью-Йорке, сообщает CNN со ссылкой на представителей правоохранительных органов.



По данным CNN, Мадуро был доставлен в изолятор в колонне полицейских автомобилей.



У здания собралась большая толпа людей, многие из них размахивали флагами Венесуэлы.



На следующей неделе Мадуро должен предстать перед федеральным судом Манхэттена по обвинению, связанному с наркотиками и оружием.





