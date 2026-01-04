Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Суд Венесуэлы обязал вице-президента исполнять обязанности президента


04.01.2026   12:15


Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес приступить к исполнению обязанностей президента страны, сообщает CNN.

Согласно постановлению суда, Мадуро «временно не может осуществлять свои функции».

Конституция Венесуэлы предусматривает, что в случае временного или полного отсутствия президента его обязанности исполняет лицо, занимающее должность вице-президента.


