Суд Венесуэлы обязал вице-президента исполнять обязанности президента

Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес приступить к исполнению обязанностей президента страны, сообщает CNN.



Согласно постановлению суда, Мадуро «временно не может осуществлять свои функции».



Конституция Венесуэлы предусматривает, что в случае временного или полного отсутствия президента его обязанности исполняет лицо, занимающее должность вице-президента.





