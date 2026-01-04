|
Суд Венесуэлы обязал вице-президента исполнять обязанности президента
04.01.2026 12:15
Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес приступить к исполнению обязанностей президента страны, сообщает CNN.
Согласно постановлению суда, Мадуро «временно не может осуществлять свои функции».
Конституция Венесуэлы предусматривает, что в случае временного или полного отсутствия президента его обязанности исполняет лицо, занимающее должность вице-президента.
