Что будет/не будет работать в Службе доходов 5-6 января

04.01.2026 13:29





По данным Службы доходов, сервисные центры и информационный колл-центр Департамента обслуживания не будут работать 5-6 января.



Напомним, что 5-6 января объявлены выходными распоряжением главы правительства Грузии.



В отношении графика работы Служба публикует заявление:



«Служба доходов Министерства финансов настоящим уведомляет вас, что в соответствии с Постановлением Правительства Грузии № 563 от 23 декабря 2025 года и Внутренним регламентом Налоговой службы, 5 и 6 января 2026 года таможенные экономические зоны, таможенные пункты, таможенные отделы, отделы таможенной оценки и классификации товаров, пограничные инспекционные отделы санитарно-фитосанитарно-ветеринарного контроля и таможенно-транзитные отделы (при предоставлении заинтересованному лицу информации о таможенных формальностях, связанных с таможенным оформлением, по телефону, в чате и других дистанционных каналах связи/при предоставлении консультаций по их использованию/при информировании о процедурных вопросах, связанных с таможенным оформлением и текущими процессами) продолжат свою деятельность в обычном режиме. В указанные даты тарифы, установленные Постановлением Правительства Грузии № 96 от 30 марта 2010 года, не будут удваиваться за услуги, предоставляемые до 18:00.



Хотим сообщить вам, что 5 и 6 января 2026 года сервисные центры Службы доходов Министерства финансов и информационный телефонный центр 2 299 299 не будут работать на всей территории Грузии.



Просим учитывать это при использовании услуг (в том числе электронных), – говорится в заявлении Службы доходов.





