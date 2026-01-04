Трамп снова заявил о недовольстве Путиным, который устроил «кровавую баню» в Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он недоволен российским коллегой Владимиром Путиным, который продолжает войну против Украины. «Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей», — заявил глава Белого дома во время пресс-конференции во Флориде в субботу.



По словам Трампа, он хочет остановить убийства и спасти жизни людей, в то время как каждый месяц со стороны Киева и Москва погибают по 27-30 тысяч военных. «Я думал, одной из самых легких [для урегулирования] будет война между Россией и Украиной. Но это не так. И обе стороны сделали достаточно плохие вещи. Это война [экс-президента США Джо Байдена], а не моя. Но я хочу остановить ее и спасти жизни. <…> Эта война стала кровавой баней. И мы должны остановить это», — сказал американский президент.



Также Трамп заявил, что война в Украине не была бы такой затяжной, если США задействовали свои спецслужбы и вооруженные силы, как в случае с операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ночь на 3 января. «Этой ночью я следил за операцией [в Венесуэле], она была такой точной, восхитительной, невероятной. Если бы в войне [в Украине] участвовали наши люди, такие как этот генерал [Дэн Кейн], та война не продлилась бы столь долго, уверяю вас», — подчеркнул глава Белого дома. Он добавил, что не обсуждал с Путиным захват Мадуро.



По данным разведки НАТО, на начало декабря 2025 года потери российской армии в Украине достигли 1,15 млн человек, включая убитых и раненых. Число погибших, по оценкам The Economist, может достигать около 1% довоенного мужского населения страны — более 400 или 600 тысяч человек в зависимости от метода подсчета.





