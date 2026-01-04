|
Рубио будет играть ведущую роль в «управлении» США Венесуэлой – Bloomberg
04.01.2026 15:25
Госсекретарь США и в.и.о. советника по нацбезопасности Марко Рубио будет играть ведущую роль в управлении Соединенными штатами Венесуэлой, сообщил 4 января Bloomberg со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп на брифинге 3 января заявил, что Соединенные Штаты планируют "управлять" Венесуэлой после задержания президента страны Николаса Мадуро.
Однако, как отмечает Bloomberg, Белый дом предоставил мало информации о том, как намерен взаимодействовать с Венесуэлой с населением в 30 млн человек.
Один из американских чиновников заявил СМИ, что ведущую роль в управлении Венесуэлой будет играть Рубио, который всю свою карьеру критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.
Сейчас нет четкого плана насчет размещения американских войск или чиновников в Венесуэле. Но Трамп дал понять, что он уделяет прицельное внимание нефти этой страны, заявив, что США будут "присутствовать в Венесуэле в том, что касается нефти", пишет Bloomberg.
В субботу конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому обязанности главы государства в Венесуэле будет выполнять вице-президент Делси Родригес.
Трамп в интервью New York Post сказал, что американские войска на месте не потребуются, пока Родригес "делает то, что мы хотим".
Трамп "по сути пытается контролировать вице-президента и окружающих ее людей с помощью кнута и пряника, чтобы добиться результатов, желаемых для Соединенных Штатов", – сказал в комментарии Bloomberg Мэтью Кроениг, вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Атлантического совета.
