31 ученый находится в заключении в России, семерых арестовали в 2025 году — T-Invariant

В 2025 году в России были лишены свободы как минимум семь ученых — их арестовали на этапе следствия или взяли под стражу после вынесения приговора. По данным T-Invariant, всего в заключении в России сейчас находятся не менее 31 ученого, преследуемых по уголовным делам. В 2025 году среди оснований для арестов — обвинения в «фейках об армии», государственной измене, «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством, а также уголовные дела экономического характера.



Кого арестовали в 2025 году

В апреле 2025 года в очередной раз был лишен свободы Григорий Северин — кандидат физико-математических наук, ранее уволенный из Воронежского государственного университета за протестную деятельность. Его задержали 22 апреля и обвинили в «дискредитации» вооруженных сил России — поводом стали разговоры с другими заключенными во время предыдущего срока. Северин уже неоднократно подвергался уголовному преследованию с 2021 года и отбывал наказание в колонии-поселении, новое дело стало очередным эпизодом в длительной цепочке репрессий.



В июле 2025 года Лефортовский суд Москвы арестовал Вадима Салтыковского — кандидата географических наук, профессора Российского экономического университета имени Плеханова и бывшего сотрудника управделами президента РФ. Ему вменяют государственную измену. Суть обвинений не раскрывается. Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы. После ареста сведения о Салтыковском были удалены с сайтов вузов, где он ранее работал.



Не позднее августа 2025 года был лишен свободы Николай Зюзев — доктор философских наук, социолог и исследователь наследия Питирима Сорокина. Его задержали в Сыктывкаре и отправили в СИЗО по статье о «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством». Зюзев имеет гражданство Канады и ранее преподавал в Сыктывкарском госуниверситете, а после начала войны уехал из России, но приезжал в регион.



30 августа 2025 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Кирилла Яковлева — социолога и аспиранта НИУ ВШЭ, известного также под литературным псевдонимом Гликерий Улунов. Его обвиняют по статье об «организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Поводом для преследования послужила публикация на сайте культурного проекта «Флаги», которая, по мнению следствия, «содержит совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к самоубийству и самоповреждающим действиям». По предъявленной статье Яковлеву грозит от 5 до 15 лет заключения.



В октябре 2025 года в Москве был арестован Павел Сюткин — кандидат исторических наук, независимый исследователь и автор книг по истории русской кухни. Следственный комитет возбудил против него дело о «фейках» об армии. 9 октября суд отправил Сюткина в СИЗО. 17 октября его внесли в перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга. Поводом для преследования, по версии следствия, стали публичные высказывания об использовании вооруженных сил России.



Также в октябре стало известно о задержании в Керчи Леонида Пшеничнова — доктора наук, ведущего украинского специалиста по исследованиям Антарктики и члена Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) от Украины. О лишении его свободы сообщили Національний антарктичний науковий центр Украины и украинские дипломаты, российские власти задержание публично не комментировали. По данным украинской стороны, Пшеничнову вменяют государственную измену и причинение экономического ущерба России. В Киеве считают, что преследование связано с участием ученого в разработке инициативы по созданию морского охраняемого района у Антарктического полуострова, которую Россия расценила как угрозу своим интересам в сфере промышленного рыболовства.



30 октября 2025 года под стражу был взят Рустам Кайбышев — доктор физико-математических наук, профессор и директор НИИ материаловедения и инновационных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета. Белгородский областной суд оставил в силе приговор — 2,5 года колонии общего режима по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Кайбышева признали виновным в предоставлении Минобрнауки ложных сведений при выполнении научных исследований, финансируемых из бюджета, ущерб следствие оценило в 14 млн рублей. Ученый вину не признал и был взят под стражу в зале суда. В T-Invariant отмечают, что дело Кайбышева напоминает преследование члена-корреспондента РАН Олега Кабова и основано на экспертизах, чью научную состоятельность критиковали представители академического сообщества.



T-Invariant также обращает внимание на арест Леонида Каца — формально он не относится к числу ученых, однако, как подчеркивает проект, речь идет об исключительно талантливом молодом исследователе, находившемся на пороге академической карьеры. 2 декабря 2025 года Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО 22-летнего выпускника бакалавриата НИУ ВШЭ по обвинению в государственной измене. До этого Кац более двух месяцев находился в режиме непрерывных административных арестов — его задерживали сразу после выхода из спецприемника и вновь отправляли под арест по статьям о «неповиновении полиции» и «нецензурной брани». Леонид Кац окончил московскую школу «Интеллектуал» и после защиты диплома был принят сразу в несколько магистратур в России и во Франции — в том числе в МФТИ, Сколтех, Эколь Нормаль и Университет Париж-Сакле.



Освобожденные

В то же время в течение 2025 года, по данным T-Invariant, из заключения вышли как минимум три человека из научной среды:



Алексей Солдатов — доктор физико-математических наук, один из основателей Рунета; в августе 2025 года ему заменили лишение свободы штрафом в 500 тысяч рублей по делу о злоупотреблении полномочиями;

Тимофей Мохненко — сотрудник онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина; вышел на свободу в ноябре 2025 года после полутора лет по отбытии назначенного наказания;

Владимир Миронов — аспирант Алфëровского университета в Санкт-Петербурге; освободился 2 июля 2025 года, полностью отбыв срок по делу о «хулиганстве» и «дискредитации» армии.

Самое популярное обвинение — «госизмена»

Всего, по данным T-Invariant, сейчас в заключении находится не менее 31 ученого и исследователя. Большинство из них преследуется по делам о госизмене (против некоторых выдвинуты обвинения по нескольким статьям). Всего таких дел — 16, ниже поименный список фигурантов.



Инженеры-исследователи:



Андрей Верьянов — 24 года лишения свободы,

Валерий Качин — 14 лет лишения свободы.

Ученые, которым вынесены приговоры (10 человек):



Артем Хорошилов — 21 год,

Алексей Воробьëв — 20 лет,

Руслан Шадиев — 18 лет,

Александр Шиплюк — 15 лет,

Анатолий Маслов — 14 лет,

Дмитрий Кижменев — 13 лет,

Валерий Голубкин — 12 лет,

Анатолий Губанов — 12 лет,

Александр Луканин — 7,5 года,

Александр Куранов — 7 лет,

Ученые, находящиеся в СИЗО по обвинению в госизмене:



Валерий Звегинцев,

Владислав Галкин,

Вадим Салтыковский.

Предположительно обвинение в госизмене, официального подтверждения от российских властей нет:



Леонид Пшеничнов.

Этот список охватывает только дела о госизмене и связанных обвинениях и не включает ученых, преследуемых по статьям о «фейках», «дискредитации армии», «конфиденциальном сотрудничестве» или экономическим составам — они входят в общее число 31 ученого и исследователя, находящихся в заключении.





