США использовали все законные возможности для мирного решения вопроса по Мадуро - директор ФБР

Соединенные Штаты использовали все законные возможности для мирного решения вопроса в отношении Николаса Мадуро для привлечения его к ответственности, заявил директор американского ФБР Каш Патель.



"Соединенные Штаты использовали все законные возможности для мирного решения этого вопроса. Эти возможности неоднократно отклонялись. Ответственность за такой результат лежит исключительно на тех, кто решил продолжать преступную деятельность, а не прекращать вмешательство", - написал он в соцсети Х.



По его словам, эта операция требовала месяцев координации, детального планирования и бесперебойного выполнения несколькими компонентами федерального правительства. Министерство войны США возглавило эту работу.



Директор ФБР отметил, что Министерство юстиции в координации с Министерством войны, Государственным департаментом, Федеральным бюро расследований, Управлением по борьбе с наркотиками, разведывательным сообществом и межведомственными и международными партнерами успешно выполнило сложную правоохранительную миссию по взятию Николаса Мадуро под стражу в США для привлечения к ответственности.



По его словам, миссию провели для поддержки уголовного преследования, связанного с масштабным оборотом наркотиков и связанными с ним преступлениями, которые подпитывали насилие, дестабилизировали регион и непосредственно способствовали наркокризису.



"Это была безупречно выполненная операция с интенсивным сотрудничеством и доверием между командой президента Трампа. Эта операция отражает непоколебимую приверженность Министерства юстиции вопросам подотчетности, верховенства права и защиты национальной безопасности США", - резюмировал он.





