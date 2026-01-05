Премьер Дании призывает США прекратить угрозы по захвату Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрозы в отношении захвата Гренландии.



«Разговоры о необходимости захвата Гренландии со стороны США являются абсолютно бессмысленными. США не имеют права на аннексию одного из трех народов королевства Дании», - отметила премьер Дании.



По её словам, Дания и, соответственно, Гренландия являются членами НАТО, и на нее распространяется гарантия безопасности альянса.



«Настоятельно призываем Соединенные штаты прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника, другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что не продаются», - отметила Фредериксен.



Указанные заявления премьер-министр Дании сделала после того, как супруга одного из помощников президента США Стивена Миллера – Кейт Миллер, разместила в социальной сети карту, на которой Гренландия изображена в цветах американского флага, и подписала: «Скоро!».





