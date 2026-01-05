Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Дании призывает США прекратить угрозы по захвату Гренландии


05.01.2026   11:29


Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрозы в отношении захвата Гренландии.

«Разговоры о необходимости захвата Гренландии со стороны США являются абсолютно бессмысленными. США не имеют права на аннексию одного из трех народов королевства Дании», - отметила премьер Дании.

По её словам, Дания и, соответственно, Гренландия являются членами НАТО, и на нее распространяется гарантия безопасности альянса.

«Настоятельно призываем Соединенные штаты прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника, другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что не продаются», - отметила Фредериксен.

Указанные заявления премьер-министр Дании сделала после того, как супруга одного из помощников президента США Стивена Миллера – Кейт Миллер, разместила в социальной сети карту, на которой Гренландия изображена в цветах американского флага, и подписала: «Скоро!».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна