Глава Минздрава и Госминистр по делам примирения посетили больницу в Рухи

05.01.2026 11:31





Министр здравоохранения совместно с государственным министром по вопросам примирения и гражданского равноправия посетили Республиканскую больницу Рухи, расположенную на абхазской линии российской оккупации. По информации Министерства здравоохранения, министры поздравили медицинский персонал и пациентов с Рождеством и Новым годом, а также ознакомились с состоянием их здоровья.



Михаил Сарджвеладзе и Тея Ахвледиани, в том числе, навестили пациентов, проживающих на временно оккупированной территории Абхазии, которые получают медицинскую помощь в Рухской клинике.



Михаил Сарджвеладзе подчеркнул стратегическое значение Рухской республиканской больницы и отметил, что медицинское учреждение предоставляет населению региона и пациентам, прибывающим с оккупированных территорий, высококачественные медицинские услуги.



Теа Ахвледиани заявила, что возможность для жителей Абхазского региона получать медицинскую помощь по самым высоким стандартам в непосредственной близости от Ингурского моста является одним из наглядных проявлений тех значительных усилий, которые в рамках единого государственного подхода осуществляются в направлении примирения, восстановления доверия и реализации мирных инициатив.



В клинике также состоялась презентация, на которой были обсуждены достижения больницы и планы на будущее. Было отмечено, что Рухская республиканская больница является одной из наиболее высокотехнологичных клиник региона, где постоянно ведётся работа по повышению качества обслуживания, развитию медицинских сервисов и повышению квалификации медицинского персонала. В 2025 году клиника обслужила 25 000 пациентов, среди которых — жители, прибывшие с временно оккупированных территорий. Подчёркивалось, что Рухская республиканская больница не только расширила свои возможности, но и осуществила инвестиции, которые существенно изменили качество медицинского обслуживания в регионе.



Рухскую республиканскую больницу также посетили государственный уполномоченный в регионе Самегрело — Земо Сванети Давид Верава и директор Грузинского медицинского холдинга Малхаз Жоржикашвили.







