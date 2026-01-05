Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Эдгарс Ринкевич: Гренландия – неотъемлемая части королевства Дании


05.01.2026   12:20


Дания – сильная демократия и надежный союзник по НАТО. Гренландия – неотъемлемая часть Дании, - об этом в социальной сети Х пишет президент Латвии Эдгарс Ринкевич.

«Понимая легитимные потребности безопасности США, верю, что их разрешение возможно путем прямого диалога между Данией и США и в рамках коллективной обороны», - пишет президент Латвии.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп заявил о том, что Гренландия необходима США в целях национальной безопасности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна