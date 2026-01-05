Эдгарс Ринкевич: Гренландия – неотъемлемая части королевства Дании

05.01.2026 12:20





Дания – сильная демократия и надежный союзник по НАТО. Гренландия – неотъемлемая часть Дании, - об этом в социальной сети Х пишет президент Латвии Эдгарс Ринкевич.



«Понимая легитимные потребности безопасности США, верю, что их разрешение возможно путем прямого диалога между Данией и США и в рамках коллективной обороны», - пишет президент Латвии.



Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп заявил о том, что Гренландия необходима США в целях национальной безопасности.





