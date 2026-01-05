Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МИД Франции: Гренландия принадлежит народам Гренландии и Дании


05.01.2026   12:24


Франция вновь подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Дании и Гренландии. Представитель Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавр заявил телеканалу TF1, что изменение границ силой недопустимо и этот вопрос должны решать сами гренландцы и датчане.

«Мы солидарны с Данией. Гренландия принадлежит народу Гренландии и Дании. Именно им решать, чего они хотят. Границы нельзя менять силой», — заявил Паскаль Конфавр.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединённым Штатам необходима Гренландия для обеспечения собственной национальной безопасности. Недавно поддержку Дании вновь выразили лидеры Латвии, Финляндии и Швеции.


