МИД Франции: Гренландия принадлежит народам Гренландии и Дании

05.01.2026 12:24





Франция вновь подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Дании и Гренландии. Представитель Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавр заявил телеканалу TF1, что изменение границ силой недопустимо и этот вопрос должны решать сами гренландцы и датчане.



«Мы солидарны с Данией. Гренландия принадлежит народу Гренландии и Дании. Именно им решать, чего они хотят. Границы нельзя менять силой», — заявил Паскаль Конфавр.



Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединённым Штатам необходима Гренландия для обеспечения собственной национальной безопасности. Недавно поддержку Дании вновь выразили лидеры Латвии, Финляндии и Швеции.







