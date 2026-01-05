Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Финляндия и Швеция выразили поддержку Дании и Гренландии


05.01.2026   13:19


Лидеры Финляндии и Швеции выразили поддержку Дании и Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам необходим контроль над островом.

Президент Финляндии Александр Стубб написал в социальных сетях, что никто не имеет права принимать решения вместо Гренландии и Дании.

«Нашему нордическому другу и премьер-министру Дании Метте Фредериксен мы выражаем нашу полную поддержку», — написал президент Финляндии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также заявил, что только Дания и Гренландия имеют право принимать решения по своим вопросам.

«Швеция полностью поддерживает соседнюю страну», — отметил премьер-министр Швеции в соцсети.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что приобретение Гренландии необходимо для обороны США.

«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно. Она нужна нам для обороны», — сказал Трамп.


