Финляндия и Швеция выразили поддержку Дании и Гренландии

05.01.2026 13:19





Лидеры Финляндии и Швеции выразили поддержку Дании и Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам необходим контроль над островом.



Президент Финляндии Александр Стубб написал в социальных сетях, что никто не имеет права принимать решения вместо Гренландии и Дании.



«Нашему нордическому другу и премьер-министру Дании Метте Фредериксен мы выражаем нашу полную поддержку», — написал президент Финляндии.



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также заявил, что только Дания и Гренландия имеют право принимать решения по своим вопросам.



«Швеция полностью поддерживает соседнюю страну», — отметил премьер-министр Швеции в соцсети.



Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что приобретение Гренландии необходимо для обороны США.



«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно. Она нужна нам для обороны», — сказал Трамп.





