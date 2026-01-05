|
|
|
Финляндия и Швеция выразили поддержку Дании и Гренландии
05.01.2026 13:19
Лидеры Финляндии и Швеции выразили поддержку Дании и Гренландии после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам необходим контроль над островом.
Президент Финляндии Александр Стубб написал в социальных сетях, что никто не имеет права принимать решения вместо Гренландии и Дании.
«Нашему нордическому другу и премьер-министру Дании Метте Фредериксен мы выражаем нашу полную поддержку», — написал президент Финляндии.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также заявил, что только Дания и Гренландия имеют право принимать решения по своим вопросам.
«Швеция полностью поддерживает соседнюю страну», — отметил премьер-министр Швеции в соцсети.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что приобретение Гренландии необходимо для обороны США.
«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно. Она нужна нам для обороны», — сказал Трамп.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна