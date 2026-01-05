Еще один лидер партии «Гахария за Грузию» ушел из политики

Один из лидеров партии «Гахария за Грузию» Бека Лилуашвили принял решение об уходе из политики. Как пишет он сам в социальной сети, он планирует продолжить свою деятельность в частном секторе.



«После многих лет, проведенных в светской политике и политической деятельности, вместе с наступлением Нового года, я уже публично закрываю этот важный этап моей жизни и планирую продолжить свою деятельность в частном секторе. Я благодарен за этот огромный опыт, ответственность и доверие, которые сопровождали мою деятельность в светском и политическом пространстве. Особая благодарность тем людям, кто предоставил мне такую возможность или/и дал почувствовать поддержку. Эти годы научили меня большему, чем я мог представить – о стране, народе и самом себе.



Мой профессиональный фокус уже на частном секторе: технологии, цифровая трансформация, финансы и экономика. Верю, что долгосрочные и устойчивые перемены также идут от строительства сильных компаний и путем поддержки секторов, которые приносят экономическое развитие. Это не означает отказа от публичных интересов – эта ценность по-прежнему остается краеугольным камнем моей деятельности, всегда и везде я буду бороться за интересы нашего государства и общества.



Благодарю всех тех, вместе с кем я шел по этому пути. Впереди новый этап», - пишет в социальной сети Лилуашвили.





