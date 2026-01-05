Евросоюз распространяет заявление по поводу продолжающихся процессов в Венесуэле

Евросоюз распространяет заявление в связи с текущими процессами в Венесуэле.



В заявлении подчёркивается, что право венесуэльского народа определять собственное будущее должно быть защищено. Документ поддержали 26 государств — членов ЕС. Единственной страной, не присоединившейся к заявлению, стала Венгрия.



«Евросоюз призывает все стороны к спокойствию и сдержанности, чтобы избежать эскалации и обеспечить мирное урегулирование кризиса. ЕС вновь заявляет, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Члены Совета Безопасности ООН, как опора архитектуры международной безопасности, несут особую ответственность за соблюдение этих принципов. Европейский союз неоднократно заявлял, что Николас Мадуро не обладает легитимностью демократически избранного президента и поддерживает мирный переход Венесуэлы к демократии под руководством венесуэльцев, с уважением суверенитета страны. Право венесуэльского народа определять своё будущее должно быть защищено.



Европейский союз разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют серьёзную угрозу мировой безопасности. В то же время ЕС подчёркивает, что эти вызовы должны решаться путём устойчивого сотрудничества при полном соблюдении международного права, а также принципов территориальной целостности и суверенитета», — говорится в заявлении.



Кроме того, ЕС сообщает, что находится в тесном контакте с США с целью демократического и переговорного урегулирования кризиса.



«Мы находимся в тесном контакте с Соединёнными Штатами, а также с региональными и международными партнёрами, чтобы поддерживать и содействовать диалогу со всеми вовлечёнными сторонами, что приведёт к переговорному, демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса под руководством венесуэльцев. Единственным путём восстановления демократии в Венесуэле и урегулирования текущего кризиса остаётся уважение воли венесуэльского народа.



В этот критический момент необходимо, чтобы все стороны полностью уважали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключённые, находящиеся в настоящее время под стражей в Венесуэле, должны быть освобождены без каких-либо условий. Консульские органы государств — членов ЕС в тесной координации работают над обеспечением безопасности граждан ЕС, в том числе лиц, незаконно задержанных в Венесуэле», — говорится в заявлении.





