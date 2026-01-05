Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Утвержден состав координационной комиссии по ценам на продукты питания


05.01.2026   17:30


Правительство Грузии утвердило состав координационной комиссии по ценам на продовольственную продукцию.

Согласно указу правительства Грузии от 30 декабря 2025 года, координационную комиссию возглавит премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В состав комиссии также вошли: министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе, руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани и глава Агентства конкуренции и защиты потребителей Ираклий Леквианидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна