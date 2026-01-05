Утвержден состав координационной комиссии по ценам на продукты питания

Правительство Грузии утвердило состав координационной комиссии по ценам на продовольственную продукцию.



Согласно указу правительства Грузии от 30 декабря 2025 года, координационную комиссию возглавит премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



В состав комиссии также вошли: министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе, руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани и глава Агентства конкуренции и защиты потребителей Ираклий Леквианидзе.





