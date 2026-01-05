Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Николас Мадуро доставлен в суд


05.01.2026   17:30


Вертолет, на борту которого находился сверженный лидер Венесуэлы Николас Мадуро, совершил посадку на аэродроме вблизи суда города Нью-Йорка, - указанную информацию распространяет CNN.

Сегодня Мадуро предстанет перед судом, где ему будут предъявлены обвинения по торговле наркотиками и оружием.

Ранее стало известно, что автоколонна, в которой перевозили Николаса Мадуро, покинула территорию Метрополитенского исправительного центра в Бруклине.


