Николас Мадуро доставлен в суд

05.01.2026 17:30





Вертолет, на борту которого находился сверженный лидер Венесуэлы Николас Мадуро, совершил посадку на аэродроме вблизи суда города Нью-Йорка, - указанную информацию распространяет CNN.



Сегодня Мадуро предстанет перед судом, где ему будут предъявлены обвинения по торговле наркотиками и оружием.



Ранее стало известно, что автоколонна, в которой перевозили Николаса Мадуро, покинула территорию Метрополитенского исправительного центра в Бруклине.





