Мачавариани: Мы готовы возобновить отношения с Евросоюзом, однако со стороны ЕС должны быть предприняты встречные шаги

05.01.2026 17:30





«У нас есть готовность к возобновлению отношений с Евросоюзом, однако со стороны ЕС должны последовать встречные шаги», — заявил первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Леван Мачавариани.



По словам Левана Мачавариани, срыв встречи со стороны ЕС 21 ноября свидетельствует о том, что они не готовы к предметному диалогу.



«Напомню нашему обществу, что 21 ноября, когда была запланирована встреча, она готовилась в течение нескольких месяцев, и наша делегация должна была отправиться в Евросоюз, чтобы с фактами и доказательствами ответить на все обвинения, звучащие со стороны ЕС. По непонятным причинам эту встречу перенесли. Фактически встречу сорвали, что свидетельствует о том, что они не готовы к разговору и к вступлению в предметный диалог. От них мы слышим лишь критику, основанную на восприятиях. Если они изменят этот подход, это будет очень полезно и для Евросоюза, поскольку, учитывая наше уникальное географическое положение, ЕС нуждается в Грузии не меньше, чем Грузия в ЕС», — заявил Леван Мачавариани.





