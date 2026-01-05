Швейцария заморозила все активы Мадуро

Швейцарское правительство заморозило все активы, хранящиеся на территории страны и принадлежащие Николасу Мадуро и приближенным к президенту Венесуэлы лицам.



Об этом говорится в заявлении правительства, пишет "Европейская правда".



Соответствующее решение, принятое Федеральным советом Швейцарии в понедельник, 5 января, не касается членов действующего правительства Венесуэлы.



"Если в результате будущих судебных разбирательств будет установлено, что средства были получены незаконным путем, Швейцария приложит усилия, чтобы они были использованы на благо венесуэльского народа", – говорится в заявлении.



Также в Швейцарии подчеркнули, что замораживание активов является дополнительной мерой к санкциям против Венесуэлы, которые действуют с 2018 года.



В заявлении отметили, что причины падения Мадуро от власти не играют решающей роли в замораживании активов, так же как и вопрос, "произошло ли падение от власти законно или с нарушением международного права".



Замораживание активов вступает в силу 5 января и будет действовать в течение четырех лет до дальнейшего уведомления.



Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.



Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.



Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут "управлять" Венесуэлой, пока не будет достигнут демократический переход власти.



Позже он выступил с угрозой в адрес исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, намекнув, что она может столкнуться с судьбой Мадуро.





