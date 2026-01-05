Задержан Парнаоз Чкадуа

Парнаоз Чкадуа, который в 2019 году попросил политического убежища в Польше, был задержан. Информацию об этом в соцсети опубликовал Заза Доборжгинидзе со ссылкой на брата Чкадуа.



Он рассказал, что Парнаоз Чкадуа был осужден в Грузии в 2019 году за участие в драке во время президентских выборов на четыре года, и с тех пор он жил в Польше.



Доборджгинидзе также сообщил, что просьба о помиловании была направлена пятому президенту Саломе Зурабишвили, но политик его не помиловала.



«Последние два года я каждый день разговариваю с Парнаозом о внешней политике и могу с уверенностью сказать, что он воспринимает события очень адекватно, а «нацы» ругают его за то, что он публикует «коцевские» мысли. Если кто-то и заслуживает помилования, это — Парнаоз!» — написал доборжгинидзе.



Ранее Пакрнаоз Чкадуа попросил политического убежища в Польше. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили писал об этом в социальной сети в октябре 2019 года. Чкадуа вел страницы оппозиционного содержания в социальной сети Facebook. Как известно, одной из таких страниц — «Официальное агентство насмешек над коцами» — управлял Чкадуа.



