The Times: аятолла Ирана подготовил план бегства в Москву на фоне массовых протестов

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи разработал план эвакуации из Тегерана в случае, если властям не удастся подавить массовые протесты в стране, развернувшиеся на фоне резкого ухудшения экономического состояния. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки неназванной страны. По словам экс-сотрудника израильской разведки Бени Сабти, бежавшего из Ирана после исламской революции 1979 года, Хаменеи собирается бежать в Москву, поскольку «для него нет другого места». Сам аятолла «восхищается [президентом Владимиром] Путиным» и верит, что иранская культура «похожа на русскую», сказал собеседник.



86-летний Хаменеи бежит с 20 людьми из ближайшего окружения, включая помощников и членов семьи, если увидит, что армия и силы безопасности, призванные подавить протесты, дезертируют, откажутся выполнять приказы руководства или перейдут на сторону восставших, следует из разведданных. ««План Б» предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу», — сообщил источник в разведке.



Сценарий побега Хаменеи может повторить эвакуацию в декабре 2024 года его союзника, свергнутого сирийского президента Башара Асада, который сбежал из Дамаска в Москву и сейчас готовится устроиться врачом на Рублевке, пишет The Times.



По словам источника, план побега Хаменеи из Тегерана включает в себя «сбор активов, недвижимости за границей и наличных денег для обеспечения безопасного отъезда». Аятолле принадлежит обширная сеть активов, которая по состоянию на 2013 году оценивалась в $95 млрд.



Самые массовые за последние годы протесты в Иране начались 28 декабря. Довольно быстро с главного базара Тегерана, где владельцы магазинов протестовали против гиперинфляции и скачка цен на основные товары, выступления перекинулись на другие крупные города и провинции исламской республики.



Как сообщило в понедельник информационное агентство Human Rights Activists News Agency, протесты охватили свыше 220 населенных пунктов в 26 из 31 провинции Ирана. По данным издания, число погибших в ходе подавления выступлений уже составило как минимум 20 человек, а количество арестованных превысило 990.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности США поддержать иранских демонстрантов, если в стране начнутся их убийства властями.





