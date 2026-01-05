|
Кобахидзе утвердил состав координационной комиссии по контролю/проверке цен на продукты питания
05.01.2026 19:48
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе утвердил состав координационной комиссии по контролю/проверке цен на продукты питания.
В распоряжении правительства от 30 декабря 2025 года указано, что комиссию возглавит сам Иракли Кобахидзе.
В состав комиссии также входят:
- глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе,
- министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили,
- министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давит Сонгулашвили,
- министр финансов Лаша Хуцишвили,
- министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии, труда, здравоохранения и социальной защиты Михеил Сарджвеладзе.
- глава администрации правительства Леван Жоржолиани,
- председатель Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Иракли Леквинадзе.
В конце прошлого года Кобахидзе заявил, что существует большая разница между грузинскими и европейскими ценами на продукты питания, и эта разница обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и рынков. Он призвал правоохранительные органы изучить вопрос, связанный с ценами на продукты питания, и установить, нет ли признаков преступления.
Служба государственной безопасности Грузии даже начала детальное изучение ситуации с потребительскими ценами.
