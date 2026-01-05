Кобахидзе утвердил состав координационной комиссии по контролю/проверке цен на продукты питания

05.01.2026 19:48





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе утвердил состав координационной комиссии по контролю/проверке цен на продукты питания.



В распоряжении правительства от 30 декабря 2025 года указано, что комиссию возглавит сам Иракли Кобахидзе.



В состав комиссии также входят:

- глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе,

- министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили,

- министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давит Сонгулашвили,

- министр финансов Лаша Хуцишвили,

- министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии, труда, здравоохранения и социальной защиты Михеил Сарджвеладзе.

- глава администрации правительства Леван Жоржолиани,

- председатель Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Иракли Леквинадзе.



В конце прошлого года Кобахидзе заявил, что существует большая разница между грузинскими и европейскими ценами на продукты питания, и эта разница обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и рынков. Он призвал правоохранительные органы изучить вопрос, связанный с ценами на продукты питания, и установить, нет ли признаков преступления.



Служба государственной безопасности Грузии даже начала детальное изучение ситуации с потребительскими ценами.





