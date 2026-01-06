Мадуро и его жена отрицают свою вину перед судом в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник в своих первых публичных словах заявил суду, что он является "президентом Венесуэлы", "военнопленным", и что его "задержали в его доме в Каракасе", сообщает Sky News.



"Я не виновен, я порядочный человек, я все еще президент своей страны", - заявил он.



Его жена, Силия Флорес, также отрицает свою вину по выдвинутым обвинениям, добавляя, что она "абсолютно невиновна".



Ответы Флорес и Мадуро даются на испанском языке, а затем переводятся. Впоследствии Мадуро согласился на предложенную судом консультацию с "консульскими должностными лицами".



Слушание суда завершилось, но судья отметил, что следующее слушание состоится 17 марта.



Как сообщалось, армия США 3 января провела спецоперацию в Каракасе по захвату Мадуро и его жены, в понедельник они были переданы суду Нью-Йорка, США, где их обвиняют в организации картеля для трафика наркотиков в США и в преступном сговоре.





