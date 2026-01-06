Папуашвили: У власти Грузии есть две главные неизменные задачи: восстановление территориальной целостности страны и обеспечение благосостояния грузинского народа

06.01.2026 11:13





«У власти Грузии есть две главные неизменные задачи: восстановление территориальной целостности страны и обеспечение благосостояния грузинского народа», — об этом председатель парламента Шалва Папуашвили пишет в социальной сети.



По его словам, в борьбе за территориальную целостность нет места политическим сентиментам и иллюзиям; государство и власть, которые не признают территориальную целостность Грузии, никогда не смогут быть друзьями грузинского народа.



«Две главные задачи власти Грузии остаются неизменными: восстановление территориальной целостности страны и обеспечение благосостояния грузинского народа. В борьбе за территориальную целостность нет места политическим сентиментам и иллюзиям. Государство и власть, которые не признают территориальную целостность Грузии, никогда не смогут быть друзьями грузинского народа — это фундаментальная истина.



Для таких малых государств, как Грузия, международное право всегда было главным оружием и щитом, однако реальностью является и то, что его роль и влияние необратимо уменьшаются. Окончательно подтвердилось то, о чём мы говорили: международного порядка, сформированного после Второй мировой войны, больше не существует.



В том, что сегодня было заявлено в Венесуэле, для нас нет ничего нового. Мы увидели это давно и правильно оценили. В этом и заключается историческое преимущество древних народов. На протяжении тысячелетий мы выдерживали подобные «международные порядки», пережили не одну геополитическую катастрофу и нашли собственный путь выживания. Именно это знание сохранило нашу государственность тогда, когда другие исчезли. И сегодня наша задача неизменна — в шторме, поднятом великими державами, не повредить государство и благополучно привести его в безопасную гавань.



Глобальные события приносят для нашего общества ещё один важный результат — они окончательно срывают маски. Как и раньше, сегодня это лучший катализатор люстрации.



В эти дни мы вновь увидели группу людей, которые сначала мечтали о «Майдане», затем — о Непале, а теперь — о Венесуэле. Это группа поклонников чужих флагов, утративших надежду на поддержку народа, которые, как утопающий за соломинку, цепляются за надежду на внешние силы и мечтают о «бомбах демократии» и «ракетах либерализма». У демократически побеждённых остаётся лишь один сценарий прихода к власти — с помощью внешнего вмешательства и насилия. Таким безродным кривым грузинам — Липартия, Корганашвили, Орджоникидзе — история уже дала своё имя, а нашим современным безродным общество указало их место.



Наконец, проведённая в Венесуэле операция, занявшая несколько минут, подтвердила и то, что Евросоюз как гарант международного порядка и мировой геополитический игрок больше не существует и, по всей видимости, уже никогда таким не станет. Более того, выяснилось, что Брюссель, когда это ему нужно, не побоится извлечь выгоду из разрушения мирового порядка и использовать его в своих интересах. Действия Брюсселя в отношении Грузии с нарушением международного права являются наглядным тому подтверждением.



Международный шторм, разразившийся уже в первые дни января и, по всей видимости, только набирающий силу, ещё больше укрепил наш план на 2026 год — не отклоняться от политики мира и не участвовать в чужих сценариях.



За нами стоит народ, который хочет мира и благополучия в независимой и объединённой Грузии. Каждое слово и действие поклоняющихся чужому безродных кривых грузин лишь подтверждает, что достижение этой цели возможно только для «Грузинской мечты», и никто и ничто не сможет нас с этого пути сбить», — пишет Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





