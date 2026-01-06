Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Департамент миграции выдворил из Грузии 13 иностранных граждан


06.01.2026   11:14


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства, в последние дни выдворили из Грузии 13 иностранных граждан.

В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Туркменистана, Ирана, Кубы, Турции, Таиланда и Азербайджана — всего 13 человек.

Отмечается, что в течение прошлого года общее число иностранных граждан, выдворенных из Грузии, составило 1 311 человек.

В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.

Одной из компетенций Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии является выявление иностранных граждан, находящихся на территории страны без законных оснований, и их выдворение из Грузии посредством интенсивного миграционного контроля и проведения других специальных мероприятий.


