Во время акций протеста в Иране погибли 35 человек, 1200 демонстрантов задержаны

06.01.2026 11:15





В ходе массовых протестов в Иране погибли по меньшей мере 35 человек и более 1200 демонстрантов были задержаны, - сообщают СМИ со ссылкой на правозащитную организацию «Активисты прав человека в Иране» и ее медиасеть HRANA.



Правозащитники заявили, что среди 35 погибших - 29 протестующих, четверо детей и двое представителей сил безопасности.



По данным HRANA, протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря, прошли как минимум в 88 городах, в 27 из 31 провинций страны. По сообщениям правозащитников, в определенный момент иранские силы безопасности начали применять против демонстрантов силу, особенно во время акций в небольших населенных пунктах. Эти действия повлекли новую волну протестов в крупных городах, включая Мешхед и столицу Тегеран. К демонстрациям присоединились студенты как минимум из 17 университетов по всей стране. Силы безопасности начали разгоны в кампусах.



5 января суд Исламской Республики Иран заявил, что к лицам, задержанным во время протестов, не проявит никакого снисхождения.





