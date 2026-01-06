Правительство Швейцарии заморозило активы Николаса Мадуро и его ближайшего окружения

Правительство Швейцарии заморозило активы Николаса Мадуро и его сообщников. Как заявили в швейцарском правительстве, эти активы будут арестованы сроком на четыре года.



В Берне отмечают, что данный шаг направлен на предотвращение вывода активов из страны, а в случае если в результате судебных разбирательств будет доказано, что они были приобретены незаконным путём, Швейцария попытается вернуть их венесуэльскому народу.



Швейцария ввела санкции против Венесуэлы в 2018 году. Они включают заморозку финансовых активов и запрет на въезд в страну для 54 человек.



Как пишет пресса, на данный момент остаётся неизвестным, какие именно активы хранит Николас Мадуро в Швейцарии. Однако, по словам журналистов, согласно документам, оказавшимся в распоряжении СМИ в 2021 году, речь идёт о незаконно присвоенных средствах на сумму около 10 миллиардов долларов.







