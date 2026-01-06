|
|
|
Правительство Швейцарии заморозило активы Николаса Мадуро и его ближайшего окружения
06.01.2026 11:17
Правительство Швейцарии заморозило активы Николаса Мадуро и его сообщников. Как заявили в швейцарском правительстве, эти активы будут арестованы сроком на четыре года.
В Берне отмечают, что данный шаг направлен на предотвращение вывода активов из страны, а в случае если в результате судебных разбирательств будет доказано, что они были приобретены незаконным путём, Швейцария попытается вернуть их венесуэльскому народу.
Швейцария ввела санкции против Венесуэлы в 2018 году. Они включают заморозку финансовых активов и запрет на въезд в страну для 54 человек.
Как пишет пресса, на данный момент остаётся неизвестным, какие именно активы хранит Николас Мадуро в Швейцарии. Однако, по словам журналистов, согласно документам, оказавшимся в распоряжении СМИ в 2021 году, речь идёт о незаконно присвоенных средствах на сумму около 10 миллиардов долларов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна