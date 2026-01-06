По информации адвоката, Бичико Паикидзе, задержанный в Испании, свободен

Бывший член сакребуло Вани от «Грузинской мечты» и владелец компании «Б B.P. TRANS» Бичико Паикидзе, разыскивавшийся Интерполом по т.н. красному циркуляру и задержанный в Испании, свободен. Об этом сообщила «IPN» адвокат Паикидзе Ирма Чкадуа.



По ее информации, Паикидзе был освобожден из-под стражи в день задержания, 9 декабря, однако на данном этапе адвокат не говорит, что стало для этого основанием.



Информация о задержании Бичико Паикидзе была озвучена прокурором Бекой Хунашвили на судебном процессе 19 декабря. Как заявил тогда государственный обвинитель, велись экстрадиционные процедуры Паикидзе.



Для справки, Бичико Паикидзе, бывший член сакребуло Вани от «Грузинской мечты», обвиняется в действиях, совершенных в период с июня 2021 года по сентябрь 2022 года. Речь идет об обвинении в мошенническом завладении крупной суммы государственных средств, помощи в мошенничестве группой по предварительному соглашению, а также изготовлении и использовании поддельных официальных документов.В частности, согласно расследованию, в ходе выполнения государственного тендера, при осуществлении инфраструктурных работ, Бичико Паикидзе, владеющий 100% доли ООО «B.P. TRANS», при содействии директора и сотрудника этой же компании, а также при содействии менеджеров компании, осуществлявшей контроль за проведением тендера, путем составления и использования поддельных официальных документов, обманом завладел суммой, принадлежащей Министерству регионального развития и инфраструктуры Грузии – 4 184 249 лари, что повлекло значительный ущерб .



Бичико Паикидзе заочно предъявлены обвинения по статье 180, часть 3, подпункт «б» и статье 362, часть 2, подпункт «б» УК Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 9 лет.



В качестве меры пресечения ему заочно избрано заключение, после чего объявлен международный розыск.





