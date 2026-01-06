Омбудсмен приступил к изучению заявления жены Бачо Ахалайя

Аппарат Народного защитника начал изучение заявления Ани Надареишвили – супруги бывшего министра обороны Бачо Ахалая. Она обратилась к омбудсмену 5 января с просьбой изучить нарушения, совершённые, по её словам, в отношении неё и её семьи. Согласно опубликованному ею в социальной сети посту, действия, предпринятые против них, представляют собой тяжёлые и системные нарушения прав, защищённых Европейской конвенцией по правам человека, Конституцией Грузии и фундаментальными принципами международного права.



В заявлении омбудсмену она пишет о нарушениях, допущенных различными ведомствами, превышении силы, в том числе о давлении и угрозах со стороны Службы государственной безопасности с целью добиться от Бачо Ахалая показаний против себя и друзей во время допроса.



Ани Надареишвили также требует определения своего правового статуса и оценки решения суда о проведении закрытого судебного заседания.



«Эти письма являются основанием для международных процессов, не существует международной инстанции, которая реагирует на слова. Реагируют на доказательства. Все мои обращения – часть будущего иска. Я не ожидаю от них справедливости, я обнажаю их несправедливость и пишу не потому, что верю им, а потому что общество и мир должны увидеть, как действует режим, когда его призывают к ответственности. Это юридическая форма сопротивления, и от этой ответственности им уже не уйти», — пишет Ани Надареишвили в социальной сети Facebook.



Экс-министру обороны Бачо Ахалаю в качестве меры пресечения назначено заключение под стражу. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Прокуратура в качестве одного из аргументов для закрытия заседания указала присутствие среди свидетелей сотрудников СГБ и необходимость защиты их персональной информации.



Согласно версии следствия, обвиняемый Бачана Ахалая «с использованием технических средств мобильной связи организовал и лично руководил преступными действиями Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надиразе, Пааты Манджгаладзе, Лаши Беридзе и других лиц».



26 декабря вечером Ахалая был задержан у себя дома, была задержана и его супруга Ани Надареишвили, однако впоследствии её освободили.



На брифинге 25 декабря первый заместитель главы Службы государственной безопасности Лаша Маградзе заявил, что «главным организатором (событий 4 октября) в Грузии был Бачана Ахалая».



В СГБ заявили, что «по делу проведено множество следственных действий», в результате которых было установлено, что по делу о событиях 4 октября с уже обвиняемыми организаторами – членами «организационного комитета», в том числе с Паатой Бурчуладзе, с 21:00 4 октября и до момента их задержания в общей сложности 343 раза осуществлялась коммуникация - «телефонная интернет-коммуникация, через интернет-приложения».





