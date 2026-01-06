Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании распространяют совместное заявление по вопросу Гренландии

Королевство Дания, включая Гренландию, является частью НАТО, - говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании.



«Безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет критическое значение для международной и трансатлантической безопасности. НАТО ясно заявила, что регион Арктики является приоритетным, и европейские союзники берут на себя большую ответственность. Чтобы сохранить безопасность Арктики и сдерживать противников, мы и многие другие союзники увеличили свою активность и инвестиции», - говорится в заявлении.



По заявлению лидеров, безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно, совместно с союзниками по НАТО, включая США, при соблюдении принципов Устава ООН, в том числе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.



«Это универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать. В этом вопросе США являются важным партнером как союзник по НАТО и учитывая соглашение об обороне между Королевством Дания и США от 1951 года. Гренландия принадлежит ее народу. Принятие решений по Дании и Гренландии является правом только Дании и Гренландии », – отмечается в заявлении.





