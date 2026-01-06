Украина поблагодарила Грузию за гуманитарную помощь

06.01.2026 17:28





«Грузия передала Сумской области девять промышленных генераторов», — сообщает Министерство иностранных дел Украины.



По их информации, 5 января временный поверенный в делах Грузии в Украине Ираклий Абесадзе передал уполномоченному представителю Сумской военной администрации девять промышленных генераторов различной мощности.



Сообщается также, что правительство Грузии выделило более 553 000 долларов США для обеспечения средств к существованию людей, пострадавших в результате российской агрессии в регионах Украины.



«В условиях ежедневных террористических атак, а также сильных морозов эта гуманитарная помощь является крайне важной и своевременной. Она будет способствовать укреплению устойчивости Сумской области, которая находится в зоне постоянной угрозы со стороны противника и подвергается жестоким атакам на гражданскую инфраструктуру и мирное население. Мы искренне благодарны правительству Грузии, которое с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации уже направило в Украину 27 мощных генераторов для социальных и инфраструктурных объектов в Киеве, Львове, Харькове, Николаеве и Гостомеле, а также девять — для Сумской области», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





