Украина поблагодарила Грузию за гуманитарную помощь
06.01.2026 17:28
«Грузия передала Сумской области девять промышленных генераторов», — сообщает Министерство иностранных дел Украины.
По их информации, 5 января временный поверенный в делах Грузии в Украине Ираклий Абесадзе передал уполномоченному представителю Сумской военной администрации девять промышленных генераторов различной мощности.
Сообщается также, что правительство Грузии выделило более 553 000 долларов США для обеспечения средств к существованию людей, пострадавших в результате российской агрессии в регионах Украины.
«В условиях ежедневных террористических атак, а также сильных морозов эта гуманитарная помощь является крайне важной и своевременной. Она будет способствовать укреплению устойчивости Сумской области, которая находится в зоне постоянной угрозы со стороны противника и подвергается жестоким атакам на гражданскую инфраструктуру и мирное население. Мы искренне благодарны правительству Грузии, которое с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации уже направило в Украину 27 мощных генераторов для социальных и инфраструктурных объектов в Киеве, Львове, Харькове, Николаеве и Гостомеле, а также девять — для Сумской области», — говорится в заявлении.
