Глава Минздрава: Несмотря на сезон гриппа, ситуация под контролем, нет причин для паники

06.01.2026 18:32





«С наступлением сезона вируса гриппа показатели, естественно, растут, однако это не только не свидетельствует о чём-то тревожном, но и не даёт никаких оснований для серьёзных выводов — ситуация стабильная», — заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.



По его словам, сектор полностью готов к сезону гриппа.



«Все без исключения структуры, в обязанности которых входит борьба с вирусами и любыми заболеваниями, разумеется, находятся в полной готовности. Они готовы справиться с любыми вызовами. С этой точки зрения сегодня нет никаких причин для паники. Ещё раз подчеркну: ситуация нормальная и полностью находится под контролем.



Хочу воспользоваться возможностью и вновь призвать население максимально заботиться о своей защите — с одной стороны, посредством вакцинации, с другой — соблюдая правила гигиены и своевременно обращаясь к врачу. Государство мобилизовало все ресурсы, и объективно никаких проблем в этом плане не существует», — заявил Михаил Сарджвеладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





