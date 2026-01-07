Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Трамп назвался королем


07.01.2026   00:13


«Я — король!», — так обратился президент США Дональд Трамп к членам Республиканской партии во время выступления в Вашингтоне.

По словам Трампа, он продал самолётов Boeing больше, чем кто-либо другой, и заслужил награду «продавец года».

«Я — король. Я продал самолётов Boeing больше, чем любой человек на Земле. Они вручили мне награду »продавец года». Я сказал: а как насчёт продавцов за всю историю Boeing? Я продал самолётов Boeing гораздо больше, чем любой другой человек в истории», — заявил Дональд Трамп, добавив, что продал более тысячи самолётов.


