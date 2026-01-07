Трамп назвался королем

07.01.2026 00:13





«Я — король!», — так обратился президент США Дональд Трамп к членам Республиканской партии во время выступления в Вашингтоне.



По словам Трампа, он продал самолётов Boeing больше, чем кто-либо другой, и заслужил награду «продавец года».



«Я — король. Я продал самолётов Boeing больше, чем любой человек на Земле. Они вручили мне награду »продавец года». Я сказал: а как насчёт продавцов за всю историю Boeing? Я продал самолётов Boeing гораздо больше, чем любой другой человек в истории», — заявил Дональд Трамп, добавив, что продал более тысячи самолётов.





