Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о размещении в Украине миротворцев и военных баз

07.01.2026 00:53





Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер по итогам встречи в Париже во вторник подписали декларацию о размещении в Украине многонациональных сил после завершения войны.



Соглашение, которое стало итогом многомесячных переговоров, включает 35 стран «коалиции желающих» и закрепляет «надежные гарантии безопасности», включая обязанность западных стран поддерживать Киев в случае нового нападения России, сообщил Макрон.



Документ, по его словам, включает создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США. Численность украинской армии после прекращения войны составит 700 тысяч человек, и она выступит в качестве первой линии обороны в случае новой российской агрессии при поддержке западных стран, сообщил Макрон. Турция, по его словам, возьмет на себя обеспечение безопасности на море.



При этом Великобритания и Франция откроют в Украине военные базы, рассказал Стармер. «Важно, чтобы мы начинаем год именно так — европейские и американские союзники рядом с президентом Украины Зеленским, выступая за мир. И мы ближе к этой цели, чем когда-либо. Но, конечно, самые сложные задачи еще впереди», — сказал он.



Премьер Польши Дональд Туск уточнил, что конкретные обязательства каждой из стран коалиции пока находятся на стадии «черновиков». Общая позиции, которая в том числе прояснит участие США в проекте, будет готова до конца января, сказал Туск.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





