В Гардабани один человек убит, двое ранены
07.01.2026 11:02
В муниципалитете Гардабани убит один человек, двое ранены.
Случай произошел вчера, 5 января.
Согласно существующей информации, между односельчанами произошел конфликт.
В Министерстве ВД «Интерпрессньюс» сообщили, что факт расследуется по статье 19-108 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство. В МВД заявляют, что ведутся следственные действия.
