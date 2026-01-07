Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Гардабани один человек убит, двое ранены


07.01.2026   11:02


В муниципалитете Гардабани убит один человек, двое ранены.

Случай произошел вчера, 5 января.

Согласно существующей информации, между односельчанами произошел конфликт.

В Министерстве ВД «Интерпрессньюс» сообщили, что факт расследуется по статье 19-108 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство. В МВД заявляют, что ведутся следственные действия.


