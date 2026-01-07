В Гардабани один человек убит, двое ранены

В муниципалитете Гардабани убит один человек, двое ранены.



Случай произошел вчера, 5 января.



Согласно существующей информации, между односельчанами произошел конфликт.



В Министерстве ВД «Интерпрессньюс» сообщили, что факт расследуется по статье 19-108 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство. В МВД заявляют, что ведутся следственные действия.





