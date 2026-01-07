Прокуратура Грузии в очередной раз заявляет о готовности в любое время встретиться с членами семьи Гиги Авалиани

07.01.2026 14:17





Прокуратура Грузии прокомментировало заявление членов семьи Гиги Авалиани. Ведомство выражает готовность встретиться с ними и разъяснить основания каждого следственного действия и присвоения правовой квалификации действиям лиц, задержанным по данным основаниям.



«Прокуратура Грузии отвечает на заявление членов семьи Гиги Авалиани и в очередной раз выражает готовность в любое время встретиться с ними и детально разъяснить основания каждого следственного действия и присвоения правовой квалификации действиям лиц, задержанным по данным основаниям, а также при наличии новых доказательств и правовых оснований начать уголовное преследование в отношении иных лиц.



Исходя из высокого общественного интереса, еще раз напоминаем, что по уголовному делу, находящемуся в производстве Главного управления Глдани-Надзаладевского района Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии, задержаны, и предъявлено обвинение 4 несовершеннолетним. В том числе одному из них предъявлено обвинение по статье 117-й, часть 2-я УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой гибель), а 3 – по статье 376-й, часть 1-я (несообщение о преступлении лицом, действительно знавшим о том, что готовится и совершено тяжкое преступление).



Кроме того, в МВД Грузии продолжается следствие по выделенному в отдельное производство уголовному делу» – указано в заявлении.





