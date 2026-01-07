Сенатор Линдси Грэм: В Иране грядут перемены

07.01.2026 14:44





Американский сенатор Линдси Грэм прокомментировал события, происходящие в Иране. В интервью телеканалу Fox News Линдси Грэм заявил, что в Иране происходят изменения.



«Аятоллам: вы должны понимать, что если продолжите убивать свой народ, который требует лучшей жизни, Дональд Трамп вас убьёт. В Иране грядут перемены. Это будут величайшие изменения в истории Ближнего Востока, чтобы избавить народ Ирана от нацистского режима. Помощь уже в пути», — заявил Линдси Грэм.



Напомним, в Иране продолжаются масштабные протестные акции. Демонстрации проходят как минимум в 17 провинциях страны. В рамках антиправительственных протестов на улицы вышли тысячи людей. По имеющимся данным, в ходе акций погибли по меньшей мере 35 человек, более 1200 были задержаны.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





