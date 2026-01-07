Папуашвили: Важно прислушиваться ни к Брюсселю, а к нашей церкви и её слову

Важно, прислушиваться ни к тем, кто распространяет псевдоидеологию, Брюсселю, финансируемым им НПО, а к тем, кто уже 1700 лет ведет нас, нашей церкви и её слову, - так на вопрос о эпистоле Патриарха всея Грузии о свободе слова ответил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, эпистола точно указывает на то, что «под видом свободы слова нам тайно подают самое злое и самое уничтожающее оружие, которое убивает не только физически, но и убивает душу человека».



Как отметил Папуашвили, сегодня в мире проходит процесс отрезвления, и это, в первую очередь, обеспечила новая политики новой администрации США.



«Само собой, во всем важен баланс и гармония. Это, к сожалению, искаженная идея либерализма, которая в течение многих лет при разном финансировании навязывалась в разных странах. Сегодня мы видим, что в мире идет процесс отрезвления. В первую очередь, это обеспечено сменой администрации в США и новой политикой новой администрации, которая полностью сняла финансирование псевдоидеологий, чем дала возможность всем громогласно говорить о том, что нельзя ничего фетишировать, в том числе слово, которое может быть еще более сильным оружием, в том числе как оружие замедленного действия против человека. Хорошим примером этого является Грузия, когда мы видим, что, фактически, мы были почти подопытными животными, когда отвращение, злоба, словесные выпады у нас были не только допустимы, но и приветствовались некоторыми европейскими послами или европейскими донорскими организациями. Видим, что люди, угрожавшие другим пулей в лоб, финансировались из брюссельского бюджета, видели, что люди, которые ворвались к матери с детьми и обругали её, обильно финансировались из Брюсселя. Это именно то, что мы были для них подопытными животными, как мы перегрызем друг друга, как один передерется с другим.



Именно на это указывает Патриарх, чтобы все осмыслили, что под видом свободы слова нам тайно подают самое злое и самое уничтожающее оружие, которое убивает не только физически, но и убивает душу человека, в том числе и душу того человек, который это оружие применяет.



Поэтому, важно, прислушиваться ни к тем, кто распространяет псевдоидеологию, Брюсселю, финансируемым им НПО, а к тем, кто уже 1700 лет ведет нас, нашей церкви и её слову,» – заявил Папуашвили.





