|
|
|
Вольский: Аресты людей не должны быть самоцелью для кого-либо
07.01.2026 17:06
Аресты людей не должны быть самоцелью для кого-либо, тем более в этот день, тем более молодежи, но, давайте, подумаем, кто несет ответственность за это, - заявил, отвечая на вопрос о возможном помиловании задержанных в ходе протестов, первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
По его словам, «никто не берет на себя ответственность».
«Аресты людей не должны быть самоцелью для кого-либо, тем более в этот день, тем более молодежи, но, давайте, подумаем, кто несет ответственность за это. Задумаемся о том зле, которое подготовили для Грузии, сценарии, в который, к сожалению, особо были вовлечены молодые люди. Никто не берет на себя ответственность. Когда вступаешь в противостояние с государством, законом, естественно, закон будет действовать. Печально, но это реальность, характерная для любой демократии, будь то полицейская сила или суд.
Мы видим и прискорбные факты, плохие примеры, когда людей за выражение собственного мнения не только штрафуют, но они могут и оказаться за решеткой, я говорю о развитых, европейских демократиях. Поэтому, в этой сложной ситуации, мы все должны задуматься над тем, что обуславливает стабильность страны, какие механизмы и денежный, политический ресурс есть в наличии, что вынуждает тебя противостоять собственной стране, а после этого легко выяснится, кто несет за это ответственность», - заявил Вольский.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна