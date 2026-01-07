Вольский: Аресты людей не должны быть самоцелью для кого-либо

Аресты людей не должны быть самоцелью для кого-либо, тем более в этот день, тем более молодежи, но, давайте, подумаем, кто несет ответственность за это, - заявил, отвечая на вопрос о возможном помиловании задержанных в ходе протестов, первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, «никто не берет на себя ответственность».



«Аресты людей не должны быть самоцелью для кого-либо, тем более в этот день, тем более молодежи, но, давайте, подумаем, кто несет ответственность за это. Задумаемся о том зле, которое подготовили для Грузии, сценарии, в который, к сожалению, особо были вовлечены молодые люди. Никто не берет на себя ответственность. Когда вступаешь в противостояние с государством, законом, естественно, закон будет действовать. Печально, но это реальность, характерная для любой демократии, будь то полицейская сила или суд.



Мы видим и прискорбные факты, плохие примеры, когда людей за выражение собственного мнения не только штрафуют, но они могут и оказаться за решеткой, я говорю о развитых, европейских демократиях. Поэтому, в этой сложной ситуации, мы все должны задуматься над тем, что обуславливает стабильность страны, какие механизмы и денежный, политический ресурс есть в наличии, что вынуждает тебя противостоять собственной стране, а после этого легко выяснится, кто несет за это ответственность», - заявил Вольский.





