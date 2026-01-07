Папуашвили: Брюссель должен изменить политику, в ином случае они сами себя погубят

Обратите внимание, где насилие, там развевается флаг Евросоюза, где неприязнь, там развевается флаг Евросоюза, - указанное заявление сделал руководитель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили. Он также дал оценку заявлению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что скоро настанет время, когда Грузия будет отмечать Рождество 25 декабря.



По словам Папуашвили, целью подобных заявлений является попытка внести разногласие в общество.



«Это также попытка внести, как можно больше, разногласий в общество, это тоже исходит извне. Мы видели неправительственные организации, которые насаждают точно такую же идеологию. Они заняты нумерологией, чтобы общество не пришло к согласию 25 декабря, 7 января, 8 или 9 мая. Мы помним, что в прошлом году во главе с послом Евросоюза грузинский народ даже не поздравили с 9 мая. 300 тысяч человек сложили жизнь за то, чтобы Европа была освобождена от фашизма, а они провели 9 мая как «День Европы», причем так, что не пригласили никого даже из финансируемых ими же людей. Они даже не поздравили грузинский народ и не поблагодарили его»,- заявил Папуашвили.



По его словам, сегодня в Грузии Евросоюз «занят вредной практикой, заключающейся в противостоянии людей, внесения неприязни, насилии».



«Все это вредное внешнее вмешательство, во главе которого до этого стояла предыдущая администрация США, они тратили миллионы на это. Новая администрация абсолютно изменила эту политику, изобличила эту вредную практику вмешательства. Сегодня в Грузии Евросоюз занят именно этой вредной практикой – противостоянием людей, внесением неприязни, насилия. Обратите внимание, где насилие, там развевается флаг Евросоюза, где неприязнь, там развевается флаг Евросоюза. Где злоба и личные нападки, там везде развевается флаг Евросоюза. Вот, это постыдно, что они отождествляют себя с насилием, неприязнью, «коктейлем Молотова», которые, напомню, финансировал Евросоюз. Именно это мы хотим изменить. Брюссель должен изменить политику. В ином случае, они сами себя погубят. Мы не хотим, чтобы они и нас потянули за собой в эту цивилизационную пропасть, куда сегодня Брюссель толкает Евросоюз»,- заявил Папуашвили.





