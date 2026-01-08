Папуашвили: Венецианская комиссия превратилась в политического комментатора

«Выход США из 66 организаций под предлогом того, что они являются бесполезными и расточающими средства, ещё раз подтверждает то, о чём мы говорили: международного порядка больше не существует», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Что касается конкретно Венецианской комиссии, по оценке Папуашвили, она превратилась в политический инструмент против государств.



«США вышли из 66 организаций. Это ещё раз подтверждает то, о чём мы говорим: международный порядок, созданный после Второй мировой войны, частью которого являются различные международные организации и формат обсуждения вопросов в их рамках, разрушен. Америка выходит, обосновывая это тем, что это бесполезные, расточающие деньги организации, что само по себе показывает, что их серьёзность подорвана. Это также ещё раз подтверждает то, о чём мы говорили: международного порядка больше не существует. Венецианская комиссия превратилась в политический инструмент против государств, чтобы навязывать различные инструменты или институты, исходящие из определённой политической повестки. В случае с Грузией это проявлялось неоднократно, когда вместо правовых заключений и оценок мы видели политические выводы и суждения. Это отчётливо прослеживается в отчётах Венецианской комиссии, о чём мы также говорили самой Венецианской комиссии на встречах. Мы являемся членом Совета Европы, Венецианская комиссия — один из институтов Совета Европы. Для нас, как для государства — члена этой организации, вызывает тревогу то, что Венецианская комиссия изменила свой профиль и вместо подготовки профессиональных правовых заключений превратилась в обычного политического комментатора и высказывает различные мнения и выводы, исходя из политической повестки. Именно это подтвердили США, которые вышли из Венецианской комиссии, обосновав это тем, что она является бесполезной и расточающей средства организацией. Это ещё раз усиливает нашу точку зрения о том, что Венецианская комиссия отошла от своей первоначальной миссии», — заявил Папуашвили.



Для справки: президент США Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предусматривающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций. Среди этих организаций оказалась и Венецианская комиссия Совета Европы.



Государственный секретарь США Марко Рубио написал в социальной сети X: «Мы прекратим субсидирование глобалистских бюрократов, которые действуют вопреки нашим интересам».







