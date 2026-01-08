Председатель фракции «За Грузию»: Гахария не отдавал приказ о применении резиновых пуль

«Спустя 6 лет после событий 20 июня 2019 года судят человека, который не только не отдавал приказ о применении резиновых пуль, но и узнал об этом позже», пишет в социальной сети председатель фракции «За Грузию» Шалва Кереселидзе.



«Здесь интересная хронология- в 2019 году Министерство внутренних дел под руководством Гахария заявляет о позиции, что Сергею Гаврилову нельзя разрешать въезд в Грузию. Несмотря на это, партия «Грузинская мечта» решает не только разрешить Гаврилову въезд, но и «по ошибке» назначить его спикером парламента.



На фоне гнева граждан принимающая сторона Гаврилова, тогдашний спикер парламента Ираклий Кобахидзе, бежит из страны и скрывается в Баку, хотя грузинские граждане требуют его отставки. Ситуация напряженная, полиция и часть протестующих сталкиваются друг с другом. Некоторые протестующие и полицейские получают физические травмы.



Через 6 лет после событий начинается расследование, и через 6 лет судят человека, который не только не отдавал приказа о применении резиновых пуль, но и узнал об этом позже.



Цитата из последнего публичного интервью Иванишвили: «Вернусь к своей незаживающей ране — Гахария… Конечно, ему придётся ответить перед судом. На судебном уровне у нас все документы упорядочены…»», — пишет Шалва Кереселидзе в социальной сети.





