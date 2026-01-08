Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель фракции «За Грузию»: Гахария не отдавал приказ о применении резиновых пуль


08.01.2026   13:35


«Спустя 6 лет после событий 20 июня 2019 года судят человека, который не только не отдавал приказ о применении резиновых пуль, но и узнал об этом позже», пишет в социальной сети председатель фракции «За Грузию» Шалва Кереселидзе.

«Здесь интересная хронология- в 2019 году Министерство внутренних дел под руководством Гахария заявляет о позиции, что Сергею Гаврилову нельзя разрешать въезд в Грузию. Несмотря на это, партия «Грузинская мечта» решает не только разрешить Гаврилову въезд, но и «по ошибке» назначить его спикером парламента.

На фоне гнева граждан принимающая сторона Гаврилова, тогдашний спикер парламента Ираклий Кобахидзе, бежит из страны и скрывается в Баку, хотя грузинские граждане требуют его отставки. Ситуация напряженная, полиция и часть протестующих сталкиваются друг с другом. Некоторые протестующие и полицейские получают физические травмы.

Через 6 лет после событий начинается расследование, и через 6 лет судят человека, который не только не отдавал приказа о применении резиновых пуль, но и узнал об этом позже.

Цитата из последнего публичного интервью Иванишвили: «Вернусь к своей незаживающей ране — Гахария… Конечно, ему придётся ответить перед судом. На судебном уровне у нас все документы упорядочены…»», — пишет Шалва Кереселидзе в социальной сети.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна