Папуашвили: иск против BBC готов

08.01.2026 13:38





«Иск готов, у нас ещё есть срок для подачи иска, и он обязательно будет подан», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, процедура предусматривает, что сначала иск должен быть подан во внутренний регулирующий орган BBC.



«Соответственно, в ближайшие дни мы обратимся с нашим иском во внутреннюю регулирующую инстанцию BBC. Мы надеемся, что уже на этом уровне BBC признает, что тот сюжет был сфабрикован и носил манипулятивный характер. Если этого не произойдёт, мы обратимся в другие инстанции. То, чего мы требуем, просто: сюжет был манипулятивным, и, соответственно, мы требуем признания этой манипуляции. Какие именно требования будут выдвинуты — вы это увидите. На данном этапе я не намерен заранее говорить о содержании. Когда всё будет обнародовано, тогда и станет известно. Существуют соответствующие процедуры. Первое — это внутренний регулирующий инструмент BBC, который должен быть использован. Если они откажутся признать собственную вину, посмотрим, каким стандартам они будут следовать в таком случае. Далее существуют следующие инструменты: регулирующая комиссия и суд, в том числе Европейский суд по правам человека. Мы пройдём все эти процедуры в той последовательности, в какой это необходимо», — заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





