Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: иск против BBC готов


08.01.2026   13:38


«Иск готов, у нас ещё есть срок для подачи иска, и он обязательно будет подан», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, процедура предусматривает, что сначала иск должен быть подан во внутренний регулирующий орган BBC.

«Соответственно, в ближайшие дни мы обратимся с нашим иском во внутреннюю регулирующую инстанцию BBC. Мы надеемся, что уже на этом уровне BBC признает, что тот сюжет был сфабрикован и носил манипулятивный характер. Если этого не произойдёт, мы обратимся в другие инстанции. То, чего мы требуем, просто: сюжет был манипулятивным, и, соответственно, мы требуем признания этой манипуляции. Какие именно требования будут выдвинуты — вы это увидите. На данном этапе я не намерен заранее говорить о содержании. Когда всё будет обнародовано, тогда и станет известно. Существуют соответствующие процедуры. Первое — это внутренний регулирующий инструмент BBC, который должен быть использован. Если они откажутся признать собственную вину, посмотрим, каким стандартам они будут следовать в таком случае. Далее существуют следующие инструменты: регулирующая комиссия и суд, в том числе Европейский суд по правам человека. Мы пройдём все эти процедуры в той последовательности, в какой это необходимо», — заявил Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна