Шесть членов экипажа задержанного США нефтяного танкера являются гражданами Грузии - РосСМИ

08.01.2026 13:40





Капитан задержанного США нефтяного танкера, шедшего под российским флагом, является гражданином Грузии, сообщают российские СМИ.



По данным российских СМИ, экипаж танкера состоит из 28 человек. «20 из них граждане Украины, шестеро, включая капитана, граждане Грузии и двое - граждане России», - пишут СМИ.



Напомним, вчера США задержали в Атлантическом океане связанный с Венесуэлой нефтяной танкер под российским флагом. МИД России призвал США обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами, находящимися на борту и не препятствовать их возвращению домой. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что в случае необходимости экипаж судна «теневого флота» будет доставлен в США для суда.





