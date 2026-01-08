В 2019 году Россия предлагала США обмен Венесуэлы на Украину - Фиона Хилл

08.01.2026 13:43





«В 2019 году Россия предложила США обменять Венесуэлу на Украину», — об этом, как пишет The Kyiv Independent, заявила в 2019 году на слушаниях в Конгрессе бывший советник президента США Фиона Хилл.



По словам Хилл, в апреле 2019 года, в период первого президентского срока Дональда Трампа, Россия предложила Соединённым Штатам отказаться от влияния в Венесуэле, однако взамен хотела получить контроль над Украиной.



«Российские высокопоставленные чиновники весьма настойчиво намекали, что хотели заключить некое крайне странное соглашение об обмене между Венесуэлой и Украиной», — отметила Хилл во время слушаний в Конгрессе.



Бывший советник президента США также подчеркнула, что действия со стороны Москвы носили неформальный характер, однако посыл был предельно ясен: «Знаете, у вас есть доктрина Монро. Вы хотите вытеснить нас со своего двора. Ну так знайте, у нас есть своя версия этого. А вы находитесь в нашем дворе — в Украине».



Хилл также отметила, что её направили в Москву, чтобы отказаться от этого плана.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





