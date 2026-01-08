США выходят из 66 международных организаций

08.01.2026 13:56





Президент США Дональд Трамп в своем решении о выходе США из 66 международных организаций уменьшил американское участие в институтах, занимающихся международным правосудием. Это следует из указа президента, который был опубликован в среду вечером.



Перечень организаций, участие в которых США должны безотлагательно прекратить, включает как малоизвестные межправительственные объединения, которые не осуществляли активной деятельности, так и авторитетные структуры, в частности – в международном праве.



В частности, Трамп приказал США выйти из состава Венецианской комиссии. Эта организация (полное название – Европейская комиссия "За демократию через право") действует под зонтиком Совета Европы, но открыта также для членства неевропейских государств. США имеют в ней статус полноценного члена.



"Венецианка" предоставляет экспертизу законодательства своих членов в части верховенства права, конституционного правосудия, законодательства о правах человека и т.п. В Украине она известна выводами по политически важным вопросам, которые Киев должен учитывать, поскольку их выполнение часто становится требованием ЕС. Впрочем, для самих Соединенных Штатов выводы "Венецианки" не имеют политического веса. Выход США из состава комиссии лишает Вашингтон незначительного рычага влияния участия в этих процессах.



Также США выходят из состава Остаточного механизма международных уголовных трибуналов. Речь идет о структуре в Гааге, которая обеспечивает преследование за международные преступления на территории бывшей Югославии, во время балканских войн, а также преследование за геноцид в Руанде после того, как основные уголовные трибуналы, расследовавшие эти преступления, выполнили свою работу и были распущены. Например, в 2023 году Остаточный механизм рассмотрел и отклонил апелляцию двух сербских военных преступников – Йовицы Саншича и Франко Симатовича, осужденных за нарушения во время войны в Косове.



Заметим, что США при Трампе крайне критически относятся к международному уголовному правосудию. На ряд должностных лиц и судей Международного уголовного суда Трамп наложил санкции, также с ограничениями столкнулся сам МУС.



Примечательно, что США пока не блокируют создание Спецтрибунала по преступлению российской агрессии, но и не участвуют в этом процессе.



В декабре сообщалось, что США давят на МУС, чтобы застраховать Трампа от возможного преследования.



В то же время, Нидерланды готовятся защищать МУС от возможных санкций Трампа.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





