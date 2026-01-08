Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Вэнс: задержанный США танкер только притворялся российским


08.01.2026   14:03


Нефтяной танкер, который ранее назывался Bella 1, в прошлом месяце не позволил американским службам подняться на борт, а позже, в конце декабря, перешел на российскую регистрацию под названием Marinera, чтобы получить защиту РФ.

"Это был фейковый российский нефтяной танкер", – заявил Джей Ди Вэнс.

"Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций", – добавил он.

Танкер Marinera не имел на борту нефти, но США утверждают, что он принадлежит к "теневому флоту" судов, которые используют для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Судна обвиняют в нарушении санкционной политики.

Москва призвала США освободить экипаж и обращаться с гражданами РФ, которые были на борту, гуманно.

Министр иностранных дел Андрей Сибига похвалил США и Дональда Трампа за "решительное лидерство" после задержания танкера.


