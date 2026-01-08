Муртаз Зоделава о митинге 4 октября: это была мирная и законная, спонтанная, народная акция

«4 октября обросло множеством мифов, и правительственный миф также принес в жертву еще одного человека – Бачо Ахалая, которого несколько дней назад задержали по этому делу», заявил на судебном заседании задержанный по делу об организации беспорядков 4 октября Муртаз Зоделава.



«По своему содержанию это была мирная и законная, спонтанная, народная акция, которая не имела организаторов. Это был искренний протест, на который пришло много людей, поскольку распространялись креативные месседжи. Эта дата стала мифологической. Судя по всему, у людей была надежда, что кто-то может перейти на сторону народа. В последние дни появился и такой миф, будто Иванишвили стал другом Бурчуладзе.



Моей целью было заполнить близлежащую локацию людьми. Поэтому расследование должно вестись по статье о пикетировании, а не по тем статьям, по которым оно ведётся сейчас. Когда я подошёл к дворцу, произошло то, что произошло.



Государственная пропаганда всесильна – это многомиллиардная пропаганда. Это была акция без организации. Мы увидели, как сработали мифология и ожидания, не принеся никакого позитивного результата.



Абсолютно неопытный ведущий акции, возможно, непреднамеренно, спровоцировал определённые действия. Слово «мир» мы произносили чаще, чем координатор «Грузинской мечты» перед выборами. Прошли месяцы, и так и не было установлено ничего и никакого результата», — заявил Муртаз Зоделава.



Напомним, 7 октября лидер движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе, бывший главный прокурор, член «Национального движения» Муртаз Зоделава, член «Нацдвижения» Ираклий Надирадзе, один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были приговорены к тюремному заключению в качестве меры пресечения.



Им вменяются в вину призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.



Источник: SOVA

